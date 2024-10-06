T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2020/181

KARAR NO : 2022/354



Mahkememizde görülmekte bulunan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ İLE,

Kars ili, Merkez İlçesi, Dikme köyü , 114 Ada 318 parsel numaralı taşınmazın Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu tarihli rapor ve krokide gösterilen 311,40 m2'lik kısmının tamamının kamulaştırma bedelinin4.888,98TL olarak TESPİTİNE,

Tespit edilen4.888,98TL kamulaştırma bedeline davanın açılma tarihinden dört ay sonraki gün olan 18/04/2021 tarihinden itibaren karar tarihi olan 10/11/2022tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin tespit edilen4.888,98 TL kamulaştırma bedelinin tapu kaydındaki pay oranları/veraset ilamındaki paylarına göre davalı/davalılara ödenmesi için derhalKars Ziraat Bankası'na resen müzekkere yazılmasına,daha önce ödeme yapılmışsa bu hususun bankaca dikkate alınmasına, fazla yatırılan miktarın davacı kuruma iadesine,

2-Kars ili, Merkez İlçesi, Dikme köyü114 Ada 318 parsel numaralı taşınmazın Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 31/05/2021 tarihli rapor ve krokide gösterilen 311,40 m2'lik kısmının tamamının tapu kaydının iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine YOL OLARAK TERKİNİNE, tüm takyidatlarından ari olarak idare adına TESCİLİNE, Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 31/05/2021 tarihlirapor ve krokinin karar eki sayılmasına,

3- Karardan bir suretin İİK 28 uyarınca Kars İl Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Kararın gereğinin yerine getirilmesi için karardan bir nüsha eklenerek Kars Tapu Sicil Müdürlüğü'ne resen müzekkere yazılmasına, (müzekkereye Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 31/05/2021 tarihli raporve krokinin eklenmesine),

5-Güncel tapu kaydının, ölü maliklerin mirasçılık belgelerininkararın eki sayılmasına,

6-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. mükellefiyetlerin, bedele yansıtılmasına,

7-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

8-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2942 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Davalı tarafından her hangi bir yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

10-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak, davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

11-Davalı Selçuk Atalayın kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 9.200,00 TLmaktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

12-HMK'nun 333/1 maddesi uyarınca, artan gider avansının, yatıran tarafa iadesine,

Dair,tarafların yokluklarında tescil bakımından yasa gereği kesin, bedel yönünden mahkememize yazılı / sözlü başvuru ile zabıt katibince tutanağa geçirilmek suretiyle kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Erzurum BAM'a gönderilmek üzere istinaf yasa yolu açık olmak üzere yapılan tahkikat sonucunda karar verildi.

Karar Davacı Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü vekili tarafından istinaf edilmiş olup, kararın ve istinaf dilekçesinin aramalara rağmen davalı Hemiyet Başbozkurt'a tebliğ edilemediğinden; Kararın ve istinaf dilekçesinin Hemiyet Başbozkurt'a tebliğine, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle Erzurum Bölge Adliyesine gönderileceği, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2024