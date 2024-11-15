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        T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.11.2024 - 00:00
        T.C. KARŞIYAKA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ 'NDEN

        ALİ KARABAKAN HAKKINDAKİ GAİPLİK İLANIDIR.


        Sayı : 2022/1484 Esas
        Konu : İLAN

        13/11/2024


        Gaipliğine karar verilmesi istenilen İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu mah./köyü, cilt no:22, hane no:891 de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Nefise den olma 01/07/1919 doğumluALİ KARABAKAN'dan haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla; adı geçen ALİ KARABAKAN hakkında bilgi sahibi olanların M.K nun 31, 32, 33 ve 34.maddeleri geriğince 30 gün içinde mahkememize haber vermeleri hususu 1. Kez ilanen tebliğ olunur

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122795