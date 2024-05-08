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T.C.

KARŞIYAKA

3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/55



Davacı ZEHRA PEKSAYGILI ile Davalı MELİH PEKSAYGILI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Melih Peksaygılı'nın dava dilekçesinde bildirilen adresine Tebligat Kanununun 21. maddesi uyarınca tebligat çıkarılmış, belirtilen adreste bulunmadığı sebebiyle iade dönmüş, adres araştırması yapılmış, yeni adresine de tebligat çıkarılmış ancak iade dönmüş olup, davalıya dava dilekçesinin özetinin ve tensip zaptının özetinin gazete ilan yolu ile tebliğine karar verilmekle, buna esas olmak üzere;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 07/06/1993 tarihine evlendiklerini, müşterek reşit iki çocuklarının bulunduğunu, davalının İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan yargılandığı, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını, davalının 2018 yılının mart ayında ülkeyi terk ettiğini, o tarihten bu yana davalının müvekkili ile iletişim kurmadığını, davalının müvekkilini tek başına hem maddi hem manevi olarak yalnız bıraktığını, müvekkilinin davalıdan nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinin bulunmadığını tüm bu nedenler ile tarafların TMK 166 maddesi gereğince boşanmalarına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Melih Peksaygılı'nın

İş bu ilanın, ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde HMK.'nun 129. maddesindeki hususları taşıyan cevap dilekçesini sunması, delillerinin sunarak bildirmesi, ilk itirazlarının ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı hususları;

Yukarıda isim ve soy ismi yazılı bulunan davalı Melih Peksaygılı'nın yukarıda yazılı dava dilekçesinin özeti ve tensip zaptının özeti ilanen tebliğ olunur. 26/09/2023