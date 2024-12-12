T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/432 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Cebeci Köyü
ADA NO : 168
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 199,93 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMET MUSAOĞLU- TAHİR ÇIVKINOĞLU-SEVİM KÜREKCİOĞLU- RIZA ÇIVKINOĞLU- ŞÜKRÜ ÇIVKINOĞLU- KENAN ÇIVKINOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/432 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/12/2024