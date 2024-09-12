T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/270 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi Alpı Köyü

MEVKİİ : Ahlatlardibi

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 88

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 200,28 m2 irtifak alanı 15,22 m2 direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET KURT-42655565930

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/270 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2024