T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/265 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi

MEVKİİ : Ahlatlardib

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 81

VASFI :Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 283,77m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM PİNYAL-43885524964

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/265 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2024