T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/263 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi

MEVKİİ : Deliceli mevkii, Kayı köyü

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 30

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 310,33m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : SİNAN AKBAŞ-T.C 21650266592

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/263 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/09/2024