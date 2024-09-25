T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2024/323 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu/Yaka köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 217

PARSEL NO : 4

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 5,72m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ATIF KİBAROĞLU-19163349208 -

2- AZİZ REÇBEROĞLU-19538336772 -

3- HAKİME KİBAROĞLU-19166349144

4- NAZAN KARANFİL-19568335752 -

5- NİMET REÇBEROĞLU-19577335460 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/323 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2024