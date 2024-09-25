T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/322 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Geyikli Köyü

ADA NO : 132

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 749,85 m² irtifak ve 21,53 m² direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : : 1- HAMDİ KADIOĞLU-50344309536 -

2- KAZIM KADIOĞLU-15875458788 -

3- MELAHAT HEKİMOĞLU-26279111582 -

4- MUSTAFA KADIOĞLU-18671365670 -

5- SAADET KADIOĞLU-15872458842 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/322 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/09/2024