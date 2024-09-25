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        T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.09.2024 - 00:00
        T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/306 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi Gelinören Köyü
        MEVKİİ : Köle Deresi
        PAFTA NO :
        ADA NO : 117
        PARSEL NO : 2
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.190,82 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI :İKRAM BÖREKCİ-20549303028
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/306 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02093454