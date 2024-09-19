T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/291 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ GEYİKLİ KÖYÜ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 159

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 3209,49

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞÜKRAN SAKALLIOĞLU

NAZMİYE DOĞANŞAH

ŞÜKRİYE ŞAHİN

HALİME ÖLEGEN

MUSTAFA REÇBER

RUHİ REÇBER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/291 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/09/2024