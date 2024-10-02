T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/334 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ ESENLİ KÖYÜ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 6
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 5636,94
MALİKİN ADI VE SOYADI : NEVZAT ABDULKADİROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/334 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/09/2024