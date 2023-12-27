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        T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/422 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mah.
        ADA NO : 152
        PARSEL NO : 6
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Kazım Yılmaz
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Kayseri Kocasinan Belediyesi
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Kayseri Kocasinan Belediyesi’ne yöneltileceği, mahkemece tespit edilen değerin hak sahibi adına Vakıfbank Kayseri İcra Müdürlükleri Şubesine yatırılacağı,yatırılacağı, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalı adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 5. Maddesi ile 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.19/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957493
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