T.C. KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/489 Esas



DAVACI : AYŞE ÇARBOĞA-193********- Camikebir Mah. Orhangazi 1. Cad. No:20 İç Kapı No:10Kocasinan/ KAYSERİ

DAVALI : İBRAHİM ÇARBOĞA-152******** -

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 05/06/2024

Davalının MERNİS adresinin müşterek konut olduğu, başkaca tespit edilen adresine yapılan tebligatın iade döndüğü, yeni adresinin de yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalıya 7201 sayılı T.K.'nun 28. Md. Gereği dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; Davalı ile yaklaşık 13 yıldır evli olduklarını, müşterek 2 tane çocuklarının olduğunu, davalının 6 yıl ceza evinde kaldığını, evi ve çocuklarıyla ilgilenmediğini, çocukların velayetlerinin kendisine verilmesini, geliri olmadığı için adli yardım talebinin kabul edilmesini, davalıdan hiçbir talebi olmadan boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Henüz dilekçeler teatisi aşamasında olan iş bu dosyada; Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Durum ve koşullara göre cevap dilekçesini bu sürede hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden başlamak, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince ihtar olunur. 16/09/2024