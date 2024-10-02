T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/327 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Ünlüpınar Belediye Başkanlığı vekili Av. Yusuf GÜNEY tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (3194 Sayılı İmar Kanunundan Kaynaklanan) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Ünlüpınar Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, duruşmanın atılı bulunduğu 29/11/2024 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Kelkit Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 18/09/2024
DAVALILAR Şahzade İLHAN
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2024/327
|Ünlüpınar/Büyükcami
|654/21
|Tarla
|tamamaı