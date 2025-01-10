T.C.

KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/272 Esas

27/12/2024 Sayı :2024/272 Esas27/12/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI



Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan EPDK arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan

Dava konusu Kırıkkale İli Keskin İlçesi Kavurgalı Köyünde 203 Ada- 20 Parsel sayılı taşınmazın EPDK adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır.

Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C Ziraat Bankası Keskin Şubesi'ne yatırılacaktır.

Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına itirazı olanların mahkememize ilan tarihinden itibaren on gün içinde müracat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri, itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceğine karar verileceği , 2942 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.