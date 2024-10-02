T.C. KİLİS 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C.

KİLİS 2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/7 Esas

DAVALI : MOHSEN AJAMI ALARAB İsmet Paşa Mah. Mutlu Sok. İç Kapı No:8, Dış Kapı No:2 Kilis Merkez/ KİLİS



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adresiniz ile davacı tarafından belirtilen adreslerinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmalardan da bir netice alınamadığından, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde: HMK'nin 129. maddesinde belirtilen hususları içeren cevap dilekçesi, tanık listesi dahil bütün delillerinizi doğrudan yada başka bir mahkeme aracılığıya mahkememize ibraz ediniz. Belirtilen sürede ibraz etmemeniz halinde bu haklarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve işbu ilanın dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2024