T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/1829 ESAS

Mahkememizin 2024/1829 Esas sayılı dosyasında müteveffa İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, Merkez Mah./KöyCilt No:13 Aile Sıra No:1018 Sıra No:1 nüfusuna kayıtlı, Ramadan ve Havva'dan olma, 01/07/1910 doğumlu, 39046580566 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Baba Palaoğlu'nun 06/03/2003 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçısının tespit edilemediği anlaşıldığından mirasçı varsa işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 501. Maddesi uyarınca murisin mirasının Devlet Hazinesine bırakılacağı ilanen duyurulur.