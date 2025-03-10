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        T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.03.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/1829 ESAS

        Mahkememizin 2024/1829 Esas sayılı dosyasında müteveffa İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, Merkez Mah./KöyCilt No:13 Aile Sıra No:1018 Sıra No:1 nüfusuna kayıtlı, Ramadan ve Havva'dan olma, 01/07/1910 doğumlu, 39046580566 T.C. Kimlik Numaralı Hasan Baba Palaoğlu'nun 06/03/2003 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçısının tespit edilemediği anlaşıldığından mirasçı varsa işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 501. Maddesi uyarınca murisin mirasının Devlet Hazinesine bırakılacağı ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02167934