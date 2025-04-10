T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/45 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından dahili davalı Bülent UĞURLU ve diğerleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda;dahili davalılar dahili davalı Bülent UĞURLU 12/03/2025 tarihli duruşma tutanağı, tensip zaptı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saati tebliği için dahili davalı Bülent UĞURLU için Şikago Başkonsolosluğuna yazılan müzekkerenin bila ikmal gönderildiği, mahkememiz 12/03/2025 tarihli celsesinin 7 nolu ara kararında "Dahili davalı Bülent Uğurlu'ya çıkarılan yurt dışı akıbetlerinin sorulmasına, yapılamaması halinde ise ilanen tebligat yapılmasına, " şeklinde ara karar kurulduğu bu nedenlerle 7201 sayılı aynı kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilerek; Dava konusu Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Değirmenkaşı Mahallesi 101 ada 80 parsel sayılı taşınmazda, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı yeri için taşınmazın5,63 m² lik kısmında mülkiyet, 1.047,21m² lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında müvekkil kurum TEDAŞ adına kayıt ve tesciline hükmedilmesi gerekçesi ile Mahkememize dava açılmış olmakla,İlan tarihinden itibaren HMK 317. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 318. Maddesi gereğince davayla ilgili tüm delillerinizi açıkça hangi vakıanın delili olduğunuda bildirmek,elinizde olan delillerinizi dilekçelerinize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmeniz, kamulaştırılması talep edilen taşınmazla ilgili olarak tebligat yapılanlara tebligat gününden, kendisine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karsı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açabileceğiniz ihtarı ile duruşma günü 11/07/2025 günü saat 10.00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 sayılı HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, 12/03/2025 tarihli duruşma tutanağı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen dahili davalı Bülent UĞURLU (TC 454***828)'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19/03/2025