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        T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C.KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        DOSYA NO: 2015/1054 Esas

        İLAN METNİ

        Davacı vefat eden Saim Gündüz'ün vekili tarafından davalılar Cengiz Korkut ve ark. aleyhine dava konusu Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Mehmetalipaşa Mahallesi, 3223 ada 18 sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yargılaması sırasında adresi tespit edilemeyen ve tapu kaydında 1750031180 vergi numaralı UNTAŞ İSMET UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin bilirkişiler tarafından sunulan 25/05/2023 ve 14/07/2023 tarihli bilirkişi raporlarında dava konusu taşınmazın ortaklığın satış suretiyle giderilebileceğini kanaat olarak bildirildiği anlaşılarak, bilirkişi raporlarına karşı 2 haftalık süre içerisinde itiraz etmediği taktirdi itiraz etme hakkında vazgeçmiş sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957396
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