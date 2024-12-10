T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/1691

KARAR NO : 2023/265



1-Çorum ili Merkez ilçesi Kunduzhan Mah. Cilt No:7, Hane No:198' de nüfusa kayıtlı Fahri ve Esma'dan olma 25/08/1934 doğumlu 04.12.2017 tarihinde vefaat eden 23662609060 TC kimlik numaralı Fatma Nejla Cenan tarafından Kocaeli 6. Noterliğinin 02/08/2011 tarih2073 yevmiye numaralı Vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2- Davanın niteliği gereğince harç alınmasına yer olmadığına ve yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

3-T.M.K' nın 597. maddesi gereğince vasiyetnameye ve nüfus kaydına göre mirasta hak sahibi olan mirasçılar ve ilgililere vasiyetnamenin onaylı bir örneğinin karar ile birlikte TEBLİĞİNE,

4- Kocaeli 6. Noterliğinden gelen ve duruşmada açılarak okunan 02/08/2011 tarih2073 yevmiye nolu vasiyetnamenin onaylı suretlerinin dosya içerisine alınarak asıllarının YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KASASINDA SAKLANMASINA,

Dair;Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verildi, usulen okundu, açıkça anlatıldı.

Davalılarından Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Akçay nüfusuna kayıtlı Osman ve Ayşe'den olma, 01/07/1963 doğumlu 22598421968 T.C. Kimlik Numaralı Hafize ÖZDEMİR'e tebligat yapılamadığından adın geçene teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/11/2024