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        T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.05.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/1198 Esas
        Konu : ilan

        2. İLAN
        T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ


        Sayı : 2022/1198 Esas


        EŞE EKİCİ tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Konya ili,Tuzlukçu ilçesi,Konarı mah/köyü, Cilt No:44, Hane No:42, BSN:20'de nüfusa kayıtlı,Osman ve Ayşe' den olma, 20/03/1955 doğumlu,14606608102 T.C. Kimlik Nolu AHMET EKİCİ'den 18/06/2021 yılı tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;


        2. İLAN :
        Yukarıda kimliği yazılı 2021 yılı Haziran ayından bu yana gaip olduğu bildirilen AHMET EKİCİ 14606608102'nin hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların TMK.'nun 33/2 hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2022/1198 Esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02029299