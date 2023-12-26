Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 26.12.2023 - 00:00
        T.C.
        KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2021/47 SATIŞ TAŞINMAZIN
        GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, GÖDENE Mahalle/Köy, 47578 Ada, 3 Parsel sayılı ...
        Adresi : Gödene Mahallesi Sarıkaya Mevkii Meram / KONYA
        Yüzölçümü : 1.227,28 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Dikili Tarım Alanı ve Sulama Alanında Meram Özel Proje Alanında kaldığı,
        Kıymeti : 800.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 13:35
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 13:35
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:35
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:35
        2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, GÖDENE Mahalle/Köy, 47626 Ada, 7 Parsel sayılı ...
        Adresi : Gödene Mahallesi Deve Tepesi Mevkii Meram / KONYA
        Yüzölçümü : 58.211,59 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım Alanında kaldığı
        Kıymeti : 8.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 13:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 13:55
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:55
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956839
        Şurada Paylaş!