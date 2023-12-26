T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/47 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, GÖDENE Mahalle/Köy, 47578 Ada, 3 Parsel sayılı ...

Adresi : Gödene Mahallesi Sarıkaya Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.227,28 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Dikili Tarım Alanı ve Sulama Alanında Meram Özel Proje Alanında kaldığı,

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, GÖDENE Mahalle/Köy, 47626 Ada, 7 Parsel sayılı ...

Adresi : Gödene Mahallesi Deve Tepesi Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 58.211,59 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım Alanında kaldığı

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.