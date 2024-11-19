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        T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 20.11.2024 - 00:00
        T.C.
        KONYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/178 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/178 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KAYACIKARAPLAR Mahalle/Köy, 31552 Ada, 2 Parsel, 2.blok 3.kat 16 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Kayacık Araplar Mahallesi, Küçüksinan Sokak, Aksinan Siteleri, 2. Blok, No: 12/16 (3.Kat) Karatay / KONYA
        Yüzölçümü : 108 m2
        Arsa Payı : 640/96000
        İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. İnşaat parametreleri E: 1.60, Yençok: 24.00 m, TAKS: 0.30 olarak belirlenmiş.
        Kıymeti : 3.600.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:25
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        Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:25
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:25
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        Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:25

        13/11/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122296