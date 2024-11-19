T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
KONYA
2024/178 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/178 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KAYACIKARAPLAR Mahalle/Köy, 31552 Ada, 2 Parsel, 2.blok 3.kat 16 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kayacık Araplar Mahallesi, Küçüksinan Sokak, Aksinan Siteleri, 2. Blok, No: 12/16 (3.Kat) Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : 640/96000
İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. İnşaat parametreleri E: 1.60, Yençok: 24.00 m, TAKS: 0.30 olarak belirlenmiş.
Kıymeti : 3.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:25
13/11/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.