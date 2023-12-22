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        T.C. KOYULHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.12.2023 - 00:00
        T.C. KOYULHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        DOSYA NO :2022/84 Esas

        İLAN KONU: GAİPLİK


        Davacı Esengül Taşdelen'in talebi üzerine mahkememizde görülen Gaiplik Kararı verilmesi davası nedeniyle;
        Kemal TAŞDELEN (4160594208) isimli şahsın tüm araştırmalara rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamadığı,
        Gaipliği istenen hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenen şahıstan haber alınmadığı takdirde TMK 32. Maddesi gereğince yukarıda ismi yazılı gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954660
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