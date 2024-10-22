T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/103 Esas

DAVALI : MUSTAFA SÖNMEZ-12*******66 TCKN-Mehmet Emin ve Hanife'den olma, 1976 doğumlu, LEFKOŞA/KKTC



Davacı tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip tutanağı, hedef tevzi formu ekli davetiye çıkarılmış olup, muhatabına ulaşmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, bu nedenle dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2 haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı ve itirazlarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, aksi halde cevap vermekten vagzeçmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.