T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/68 Esas

DAVALI : BURAK SELAHATTİN ARIKAN Madenler Mah. Palandöken Caddesi No : 11 Ey D: 33 Ümraniye/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ıslah dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, New York Başkonsolusluğuna gönderilen yurt dışı tebligatın alınmadığından ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Islah dilekçesinin sonuç kısmında, öncelikle dava konusu Kozan/Eskikabasal Mh. 1885 ada 10 parseldeki (Dava konusu yer, dava açıldığında Kozan/Eskikabasal Mh 399 parsel idi. Bu taşınmaz 27/07/2022 Tarihli 3402 Sayılı Yasanın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili İşlemi ile pasife alınmıştır. Aktif ada/parsel ise 1885/10 'dir.) arazinin tapusunun iptaliyle müvekkil adına tapuya tesciline, bu mümkün olmazsa belirlenecek tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı taraftan tahsiline, haksız eylemleriyle işbu davalara neden olan karşı tarafa yargılama giderleri ve vekalet ücretinin yüklenilmesine, karar verilmesini talebini içeren ıslah dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.