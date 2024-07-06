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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.07.2024 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/189 Esas
        KARAR NO : 2024/448


        Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/06/2024 tarihli ilamı ile beraatine karar verilen Mahmut ve Sıhem oğlu, 2005 doğumlu MUHAMMED HAMUD'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 05.07.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02057826