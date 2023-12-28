T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/104 Esas

KARAR NO : 2023/510



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi uyarınc 5 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, hakaret suçundan davanın düşmesine, tehdit suçundan beraatine karar verilen Recep ve Hedika oğlu, 12/04/1987 doğumlu, Iğdır, Tuzluca, Küçükova mah/köy nüfusuna kayıtlı ERDEM İLTER'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.12.2023