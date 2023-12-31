T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2023/106-Ceza Dava Dosyası 26.10.2023

Konu :

İ L A N

Mahkememizin 03/05/2023 tarih ve 2023/106 Esas, 2023/250 Karar sayılı dosyasında müşteki VEDAT SEZGİN hakkında ilanen tebliğe karar verilmiş olmakla;

Basit Yaralama suçundan mahkememizin 03/05/2023 tarih ve 2023/106 Esas, 2023/250 Karar sayılı dosyasında SSÇ ALİCAN TURAN hakkında 1.320,00 TL adli para cezası verilmiş olup, 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği,dosyada müştekiye gerekçeli kararın tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre müşteki VEDAT SEZGİN'in bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihindenitibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Küçükçekmece Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26/10/2023