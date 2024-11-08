T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.59553166-2024/31-Ceza Dava Dosyası

05.11.2024

---İLAN---



Sn. SAYIM KIZILKAYA, (Fikri Oğlu Cemile'den olma, 20/04/1979 doğumlu)Hakkınızda açılan ceza davasına ilişkin iddianamenin kabul edilmesi sonucu, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı olan dava dosyasına sanık sıfatı ile kayıt edildiniz.

CMK nın 251/1 maddesi uyarınca, üzerinize atılı suç ile ilgili olarak, mahkememizce basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

CMK nın 251.maddesinin uygulanması kapsamında, bu ihtar, tarafınıza tebliğ edilmektedir.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/77143 soruşturma sayılı iddianamesi ile09/01/2024 tarihinde Hakaret, Tehdit suçlarından TCK'nun 125/3-a, 106/1-1 ve 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmanız talebiyle kamu davası açılmıştır.

Yukarıda belirtilen suçlamalarla ilgili olarak savunmalarınızı ve delillerinizi, ayrıca toplatılmasını istediğiniz delillerinizi 15 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ayrıca hakkınızda TCK'nun 58 ve 43/1-2. maddesinin uygulanma ihtimaline binaen CMK'nun 226.maddesi uyarınca ek savunmanızı da aynı süre içerisinde yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, savunma için tarafınıza verilen süre dolduktan sonra, mahkememizce duruşma yapılmaksızın CMK nın 223.maddesinde belirtilen kararlardan birine hükmedilebileceği, yine aynı süresinde hakkınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilmesine, açıkça itiraz etmemeniz halinde, suçunuzun subutu halinde, hakkınızda verilmesi muhtemel mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması da karar verilebileceği;İhtar metninin gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR.



SANIK: SAYIM KIZILKAYA, Fikri ve Cemile oğlu, 20/04/1979 HANAK doğumlu, ARDAHAN,

HANAK, Ortakent Yenicami mah/köy nüfusunda Kayıtlı. TC: 48649889174