T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/1161 Esas

KARAR NO : 2022/306



Kasten Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/09/2022 tarihli ilamı ile TCK 86/2-3.a maddesi gereğince 4 AY 15 GÜN HAPİS, TCK 53/1, 58/6-7 maddesindeki tedbirlerin uygulanması ile cezalandırılan Osman ve Hatice oğlu, 26/09/1995 doğumlu, Ordu, Akkuş, Çayıralan nüfusuna kayıtlı Ferdi DAMAKLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebileceği İLAN OLUNUR. 27.12.2023