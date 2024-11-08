T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/996
Esas Konu: Gaiplik ilanı hk.
30/03/2023
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET SIDDIK KARABAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/03/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 18823596990
ADI SOYADI : MEHMET SIDDIK KARABAŞ
BABA ADI : ABİDİN
ANA ADI : ZEHRA
DOĞUM TARİHİ : 13/01/1974
DOĞUM YERİ : HİZAN
İKAMETGAH ADRESİ : Yeşilkent Mah. G-693 Sk. No:16 İç Kapı No:1Avcılar/ İSTANBUL