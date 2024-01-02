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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2023/10 SATIŞ


        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Papaz köprüsü Mevkii, 9680 parselde kayıtlı, ALTI BLOKTAN İBARET BAHÇELİ KARGİR APARTMAN nitelikli, 2.865,00 m² alanlı kat mülkiyetli Ana gayrimenkulde, F Blok, 1. Kat, 10/784 arsa paylı, 4 no'lu MESKEN; Konu taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Tandoğan Sokak, No:9, D:4 adresindedir. Taşınmaz F Blok binanın 1. Normal katında, Net:68 m² (brüt;77 m²) alanda, 2 oda, salon, giriş, mutfak, geçit, banyo, 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Mimari projesine göre, binanın bodrum katındaki konu taşınmaza ait, depo alanı; Net:3 m²’dir.
        Taşınmazın Son İmar Durumu : Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 9680 Parsel sayılı yer, 22.06.2005- 28.03.2018-22.03.2021- 26.05.2022 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı’nda, plan notlarının 2.1 Maddesi hükümlerine haiz, E:1,25 yapılaşma şartlarında, Konut Alanında kalmakta olup kısmen yol alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce tespit edilecek RS Kotuna göre belirlenecektir. denilmektedir
        Kaydındaki Şerhler: İpotek (Türkiye İş Bankası A.Ş lehine 1. Derece 255.000,00.TL bedelli limit ipoteği), TEK lehine irtifak hakkı (Bu parsel aleyhine tek lehine krokili beyannamede gösterildiği şekli ile 32,64 m2 lik kısımda trafo yeri ve 233,30 m2 lik kısım da ise geçit hakkı için daimi irtifak hakkı)
        Kıymeti : 1.700.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:21
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:21
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:21
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        Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:21

        02/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962309
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