Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/33381 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33381 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satışa konu aracın İzci 2 yedimin otoparkında, 1. Filiz Sk. No:24 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul adresinde muhafaza altında bulunduğu ilan olunur.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 550.000,00 1 Taşıt 34RG4420 Plakalı , 2016 Model , PEUGEOT Marka , 301 ACTIVE 1.6 LT HDI 92 HP Tipli , 10JBFM0252724 Motor No'lu , VF3DD9HP0GJ638794 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz(alp)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 13:41

25/12/2023 (İİK m.114/4)