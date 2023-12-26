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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
        2023/17236 TLMT.

        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17236 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        560.000,00
        (Aracın kaydında banka lehine rehin şerhi bulunduğu ve rehin alacaklısı tarafından rehin bedeli altında satışa muvafakat verilmediğinden arttırma başlangıç miktarı rehin bedeli+satış masrafları dikkate alınarak belirlenmiştir        		 1 Taşıt Plaka : 34 KE 7111
        Marka : VOLKSWAGEN
        Yakıt Cinsi : Benzin
        Model/İmal Yılı: 2013
        Araç Kilometre: 143.099 km
        Şanzıman Tipi: Otomatik
        Tipi : VOLKSWAGEN SCİROCCO 1.4 TSİ (160) PSİ SPORTLİNE
        Cinsi : Otomobil
        Kasa Tipi : HB
        Renk : Mavi
        Motor Hacmi : 1400 cc
        Yolcu Sayısı : 1+4
        Motor No: -CTH112322-
        Şasi No: -WVWZZZ13ZEV008950-
        Anahtarı Durumu : Var
        Ruhsat Durumu : Yok
        Araç Anadolu27 Yediemin Otoparkındadır (Adres : Tevfikbey Mah. Emrullah Efendi caddesi No: 14-20 Küçükçekmece İstanbul)

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 12:11
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        Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 12:11
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 12:11
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        Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 12:11

        26/12/2023 (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958576
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