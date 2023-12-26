T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş: 30.12.2023 - 00:00
Örnek No:54*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2023/17236 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17236 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|560.000,00
(Aracın kaydında banka lehine rehin şerhi bulunduğu ve rehin alacaklısı tarafından rehin bedeli altında satışa muvafakat verilmediğinden arttırma başlangıç miktarı rehin bedeli+satış masrafları dikkate alınarak belirlenmiştir
|1
|Taşıt
|Plaka : 34 KE 7111
Marka : VOLKSWAGEN
Yakıt Cinsi : Benzin
Model/İmal Yılı: 2013
Araç Kilometre: 143.099 km
Şanzıman Tipi: Otomatik
Tipi : VOLKSWAGEN SCİROCCO 1.4 TSİ (160) PSİ SPORTLİNE
Cinsi : Otomobil
Kasa Tipi : HB
Renk : Mavi
Motor Hacmi : 1400 cc
Yolcu Sayısı : 1+4
Motor No: -CTH112322-
Şasi No: -WVWZZZ13ZEV008950-
Anahtarı Durumu : Var
Ruhsat Durumu : Yok
Araç Anadolu27 Yediemin Otoparkındadır (Adres : Tevfikbey Mah. Emrullah Efendi caddesi No: 14-20 Küçükçekmece İstanbul)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 12:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 12:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 12:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 12:11
26/12/2023 (İİK m.114/4)