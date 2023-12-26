Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/17236 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17236 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 560.000,00

(Aracın kaydında banka lehine rehin şerhi bulunduğu ve rehin alacaklısı tarafından rehin bedeli altında satışa muvafakat verilmediğinden arttırma başlangıç miktarı rehin bedeli+satış masrafları dikkate alınarak belirlenmiştir 1 Taşıt Plaka : 34 KE 7111

Marka : VOLKSWAGEN

Yakıt Cinsi : Benzin

Model/İmal Yılı: 2013

Araç Kilometre: 143.099 km

Şanzıman Tipi: Otomatik

Tipi : VOLKSWAGEN SCİROCCO 1.4 TSİ (160) PSİ SPORTLİNE

Cinsi : Otomobil

Kasa Tipi : HB

Renk : Mavi

Motor Hacmi : 1400 cc

Yolcu Sayısı : 1+4

Motor No: -CTH112322-

Şasi No: -WVWZZZ13ZEV008950-

Anahtarı Durumu : Var

Ruhsat Durumu : Yok

Araç Anadolu27 Yediemin Otoparkındadır (Adres : Tevfikbey Mah. Emrullah Efendi caddesi No: 14-20 Küçükçekmece İstanbul)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 12:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 12:11

26/12/2023 (İİK m.114/4)