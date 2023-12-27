Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/19630 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19630 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 18150 Parselde kain, 536,00 m2 alanlı Betonarme Bina ve Arsası niteliğindeki ana taşınmazda, 40/536 Arsa Paylı, Zemin Kat, 4 Nolu ''Mesken'' niteliğindeki bağımsız bölüm. Mesken: 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc, balkon 'dan müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları laminant parke, ara ıslak alanları (hol, antre ,mutfak ,wc ) gibi yerlerin taban alanları seramik, meskenin duvarları saten boyalı ,kartonpiyerli mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları renkli fayans ,banyosu klozetli ,lavabolu, duşa kabinli ,dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen ,elektrik, suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli dairenin Mimari Projeye göre net 75 m2 brüt 92 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Mesken mahallinde 1. Kat konumundadır.

Adresi : Ambarlı Mahallesi, Beşevler SokakNo:22 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 75 m2

Arsa Payı : 40/536

İmar Durumu :28/08/2008 tasdik tarihli Avcılar İlçesi 5. Bölge 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında; ön bahçe: 5 m, arka bahçe: h/2, yan bahçe: 3 m Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı'nda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.681.600,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 14:00

27/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.