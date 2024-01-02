T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/30753 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30753 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, KANAPARYA Mevkii, 584 Ada, 34 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Mahallesi, Ağaçlı Sokak No:7 Küçükçekmece / İSTANBUL

İmar Durumu :Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Mahallesi, 584 ada, 34 parsel sayılı söz konusu parsel 15.12.2006tasdik tarihli1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında plan notu yönetmelik şartlarına göre haiz E:1( B-3 ) Bitişik Nizam 3 kat ( T2a)Ticaret alanında kalmakta olduğu İmar durumundan anlaşılmıştır

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

-Beyan; Taşınmaz Üzerinde 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.

-Beyan: Taşınmaz Üzerinde Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:35

02/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.