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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        KÜÇÜKÇEKMECE
        İCRA DAİRESİ
        2023/34663 TLMT.


        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34663 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        2.000.000,00 1 Taşıt 34TC6677 Plakalı , 2017 Model , AUDI Marka , CYP090063 Motor No'lu , WAUZZZ4G4JN042682 Şasi No'lu , ...

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:42
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        Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:42
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:42
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        Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:42

        02/01/2024 (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962260
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