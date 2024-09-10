Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/827 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/827 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 1276 ada, 1 parsel, 18T6 Blok 2.kat, 12 Bağımsız Bölüm Nolu Mesken niteliğindeki taşınmaz. Dosya kapsamında yer alan 22/02/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Tapu Kaydı: Dosyasında bulunan 30.01.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, Kartaltepe Mevkii, 1276 ada, 1 parsel sayılı 38.763,61m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Yirmi adet bina ve arsası vasıflı taşınmazda 1/300 arsa paylı 18T6 Blok 2.kat (12) bağımsız bölüm numaralı Meskenin tamamının borçlu adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczinin mevcut olduğu bildirilmiştir.

Taşınmazın Halihazır Durumu: Satışa konu taşınmaz; Başakşehir İlçesi, Başak (tapuda İkitelli-1) Mahallesi, Dede Korkut Sokakta, tapunun 1276 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Dede Korkut Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 38.763,61m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Deprem Konutlarında 1/300 arsa paylı 18T6 Blok 2.Kat (12) bağımsız bölüm numaralı Meskenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz mesai saatlerinde kapalı olduğundan onaylı projesi ve emsal daireler tetkik edilmiş olup, site yönetiminden bilgi alınmıştır. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, güvenlikli Deprem Konutları içerisinde 1Bkapı numarası alan elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı mevcut 18T6 Blokta bulunan 2.kat (12)daire onaylı mimari projesine göre; antre-hol, mutfak, salon, üç oda,banyo-WC, balkon mahallerinden ibaret, daire 85,00m2 alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılıdır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda, site dahilinde yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi: Başak (Tapuda İkitelli-1) Mahallesi, Dede Korkut Sokakta, Tapunun 1276 Ada, 1 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve Dede Korkut Sokaktan 1 Dış Kapı Numarası AlanDeprem Konutlarında18T6 Blok 2.Kat (12) Bağ Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü: 85 m2

Arsa Payı: 1/300

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.02.2024 tarih, 183078 sayılı imar durumu yazısına göre Başak mah, İkitelli-1 mevkii, 1276 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli '01.06.2000 t.t.'li İkitelli Afetzede Yerleşim Planı Uygulama İmar Planı? kapsamında Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 kat, E:0.90 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.

Kıymeti: 5.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:30

06/09/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.