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        T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/451 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,
        ADA NO : 763, PARSEL NO : 21, VASFI : Tarla, YÜZÖLÇÜMÜ : 6.624,00 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Süleyman EKİCİ, Ali EKİCİ, Hasan EKİCİ,
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN : Kütahya Belediye Başkanlığı
        Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/451 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
        Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
        Duruşmanın 11/01/2024 günü saat 11.15'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958165
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