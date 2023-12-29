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        T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/691 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkezİhsaniye Köyü 116 ada, 11 parsel,
        2.993,65 m2yüz ölçümlü tarla,KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 188,05m2
        TEKLİF EDİLEN BEDEL : 14.993,23-TL
        MALİK BİLGİLERİ : Cemile DERELİ vd
        KAMULAŞTIRAN KURUM : TCDD Genel Müdürlüğü
        Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/691 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
        Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
        Duruşmanın 15/02/2024 günü saat 11.15'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958179
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