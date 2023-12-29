T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/679 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkezİhsaniye Köyü 116 ada, 37 parsel,
4.040,91 m2yüz ölçümlü Avlulu Ahşap Ev
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 545,42 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 118,127,24-TL
MALİK BİLGİLERİ : İsmail AKKOÇ
KAMULAŞTIRAN KURUM : TCDD Genel Müdürlüğü
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/679 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 15/02/2024 günü saat 10:45'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.