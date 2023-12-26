T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/693 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Cedid Mah.
ADA NO : 157
PARSEL NO : 123
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 50,97 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hamit Memişoğlu mirasçıları
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Kütahya Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : Vakıfbank Kütahya Şubesi
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/693 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 08/02/2024 günü saat 15.40 da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.