T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/246 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mah., 1936 Ada 115 Parsel, 4.271,70 m2 yüzölçümlü, Bina ve Arsası Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 309,73 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 2.090.677,50-TL

MALİK BİLGİLERİ : Ahmet ÇEVİR ve diğerleri

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/246 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 14/11/2025 günü saat 11:20'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.