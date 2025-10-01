Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/246 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mah., 1936 Ada 115 Parsel, 4.271,70 m2 yüzölçümlü, Bina ve Arsası Vasıflı Taşınmaz
        KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 309,73 m2
        TEKLİF EDİLEN BEDEL : 2.090.677,50-TL
        MALİK BİLGİLERİ : Ahmet ÇEVİR ve diğerleri
        KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
        Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/246 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
        Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
        Duruşmanın 14/11/2025 günü saat 11:20'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

