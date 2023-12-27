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        T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2023/612
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Siner Mah., 5973 Ada 75 Parsel, 1230,11 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
        KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 9,12 m2
        TEKLİF EDİLEN BEDEL : 5.016,00-TL
        MALİK BİLGİLERİ : Fatma AYDIN ve diğerleri.
        KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
        Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/612 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
        Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
        Duruşmanın 02/02/2024 günü saat 11:05'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956961
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