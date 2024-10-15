T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/546 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Esas No
|Kamulaştırılan Taşınmazın
Bulunduğu Yer
|Kamulaştırılacak Alan
|İrtifak Tesis
Edilecek Alan
|Malik Bilgileri
|2024/546
|Kütahya İli, Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, 125 Ada, 68 Parsel, 43,50 m2 Yüzölçümlü, Bahçeli Kerpiç Ev
|43,50 m2
|-Turan Erdek
-Şükrü Cem Erdek
-Nilgün Elçi
|"
|Kütahya İli, Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, 125 Ada, 69 Parsel, 54,60 m2 Yüzölçümlü, Bahçeli Kerpiç Ev
|54,90 m2
|-Turan Erdek
-Şükrü Cem Erdek
-Nilgün Elçi
|"
|Kütahya İli, Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, 125 Ada, 72 Parsel, 125,70 m2 Yüzölçümlü, Bahçe
|125,70 m2
|-Turan Erdek
-Şükrü Cem Erdek
-Nilgün Elçi
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/546 Esas Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 22/11/2024 günü saat 11:30'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.26/09/2024