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        T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.09.2024 - 00:00
        T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/376 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Gökköy Köyü
        ADA NO : 120
        PARSEL NO : 50
        MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AŞKIN DENİZ
        2- AYDIN DENİZ
        3- AYNUR ERTUĞRAL
        4- FATMA DİLEK
        5- MUSTAFA DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DAVA DANIŞMANLIK HİZMETİ İŞLEMLERİ)
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 03.02.2017 tarih ve 2017/35 s. Kamu Yararı kararına istinaden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe projesi kapsamında Çanakkale ili Lapseki İlçesi Gökköy Köyü 120 ada 50 sayılı parseldeki 1.766,85 m2 arazinin 5/6'sı, (Taşınmazın 1/6 hissesi mahkemenizin 2020/110 Esas sayılı bedel tespit ve tescil davasıyla idaremize geçmiştir.) hakkında kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/376 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02095455