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        T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.10.2024 - 00:00
        T.C. LAPSEKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/164 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Çanakkale İli Lapseki İlçesi
        MEVKİİ : Kocaveli Köyü, Soğuksu Mevkii
        PAFTA NO :
        ADA NO : 102
        PARSEL NO : 43
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 11.144 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Sami Yiğit
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında tesis edilecek olan 380 KV İçdaş-Lapseki 3 Enerji İletim Hattı ve 154 KV Çanakkale Brş. N. - Lapseki güzergahına isabet eden Çanakkale İli Lapseki İlçesi Kocaveli Köyü Soğuksu Mevkii 102 ada 43 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 04/12/2019 tarih 34-469 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 05/05/2021 tarih 59942 sayılı 23/12/2019 tarihli 2573 sayılı kararı ile kamu yararı onaylanmıştır.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/164 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102016