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        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.05.2025 - 00:00
        T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/152 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından davalılar Ferdi Timur, Mehmet Hanifi Timür, Şefika Kanar adına tapuda Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi 833 ada 10(eski 2) nolu parsel, 834 ada 12(eski 7) nolu parsel, 834 ada 14(eski 8) nolu parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/152 esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.04.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02217711